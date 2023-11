Ex Presidente Eduardo Frei confirma su postura en el plebiscito: "Votaré a favor con toda tranquilidad"

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle afirmó este jueves que votará A Favor "con total tranquilidad" en el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

A través de una declaración pública, el exmandatario expresó que "han pasado cuatro años desde el acuerdo político que dio origen a la primera convención constitucional, y tengo la convicción que debemos cerrar este capítulo".

"Por el bien del país y para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas, Chile debe terminar con la incertidumbre y la inseguridad social y jurídica que menoscaban la calidad de vida de los chilenos y que limitan las inversiones en un momento en que el país las requiere con urgencia", añadió.

También enfatizó que su voto se centra en la necesidad de cerrar el proceso constitucional para "abocarnos a los graves problemas que hoy nos aquejan y que tienen estancado nuestro desarrollo como el nulo crecimiento, el desborde de la delincuencia, las bajas pensiones, el alza permanente del costo de la vida y el deficiente acceso a la vivienda, a la salud y a una educación de calidad".

"Este proceso ha durado demasiado tiempo y si no lo terminamos ahora, no faltarán quienes buscarán persistir en un tercer intento, lo que podría convertir la búsqueda de una nueva Constitución en una sucesión inagotable de convenciones y consejos que le haría mucho daño al país", prosiguió.

Además, ex jefe de Estado quiso "dejar muy en claro que la actual propuesta no me representa en su totalidad", detallando los que, a su juicio, son aspectos positivos y negativos.

Dentro de los primeros, rescató "el Estado Social y Democrático de Derecho; el seguro universal de salud sin discriminaciones por sexo, edad o preexistencias; la promoción de partidos más fuertes; la creación de la defensoría de las víctimas de la delincuencia; la modernización del Estado y el establecimiento de la Agencia Nacional contra la Corrupción, entre otros avances".

No obstante, enfatizó su rechazo a una serie de instancias que quedaron plasmadas en la propuesta. "Es una Constitución larga, que entra en materias propias de la ley, y con un articulado transitorio excesivo. Hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra legislación vigente, por lo que espero pronto existan las condiciones para que esas normas sean corregidas", remarcó.

Igualmente, hizo un llamado al mundo político para, en caso de aprobarse el texto, "mantener el aborto en tres causales, ya que esa es una conquista de las mujeres que debemos defender".

"Lamento que, al igual que en la vez anterior, el texto no sea fruto de un alto grado de consenso, sino más bien de la imposición de una mayoría circunstancial. Es un fracaso para Chile, pues refleja nuestra persistente incapacidad para entendernos y lograr acuerdos", manifestó.

Además, Frei expresó que su opción "no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez".

"Sé que habrá algunos que criticarán mi decisión, pues ese es un rasgo de los tiempos de intolerancia en que vivimos. Sin embargo, a mis 81 años tengo muy claro lo que considero correcto y mi visión de país está libre de todo cálculo político o electoral. Votaré a favor con total tranquilidad, pues creo que es lo mejor para nuestro país", concluyó el ex presidente, reiterando el llamado a "preocuparnos de los problemas reales de nuestros compatriotas".

PURANOTICIA