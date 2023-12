Ex Presidenta Bachelet: "No están los tiempos para darse gustitos políticos"

La ex mandataria criticó a la oposición. "Las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, ‘la oposición no deberá ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno’, término de la cita, a mi juicio hacen daño. Y no hacen daño al gobierno, sino que hacen daño a las personas", dijo.