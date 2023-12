Ex ministro Víctor Pérez: "La UDI no puede seguir siendo derrotada por la izquierda y los Republicanos"

Aunque no es partidario de distanciarse del Partido Republicano, el exministro del Interior y exsenador UDI, Víctor Pérez, afirma que su colectividad debe adoptar un rol opositor claro o seguirá acumulando fracasos. Además, propuso adelantar los comicios internos para reemplazar al actual timonel, Javier Macaya.

En entrevista con La Tercera, Pérez señaló que "las responsabilidades son evidentes de quienes condujeron esto erradamente. Y, por eso, el resultado del 17 de diciembre es una demostración de carencia de liderazgo, de vacío político".

"No estoy en la primera línea de la política, pero en lo que he conversado con mis amigos y gente joven, hay una suerte de coincidencia en este análisis: la UDI no puede seguir siendo derrotada, primero por la izquierda y después por los republicanos", añadió.

"En mayo pasado nos ganaron los republicanos, que sacaron 22 consejeros y nosotros seis. Es decir, el electorado UDI votó por los republicanos. Esas continuas derrotas nos deben hacer recapacitar y se debe reconstruir un liderazgo", agregó.

Consultado si propone que Macaya renuncie, respondió que "lo que yo haría es convocar a varios consejos directivos ampliados, un consejo general en que se debata si es necesario anticipar las elecciones del final de año de la UDI y constituir un nuevo liderazgo. Eso ayudaría a reconstruir un liderazgo potente, cosa que hoy día no tenemos, ojalá para enfrentar la elección municipal".

También expresó que "indudablemente, los republicanos al igual que nosotros tienen responsabilidades políticas. Pero eso ya no tiene vuelta y el esfuerzo hoy debe ser la unidad de la derecha, eso es fundamental para ganar las presidenciales".

"El ideal es un acuerdo político, electoral y que republicanos, Amarillos, Demócratas y Evópoli le presentemos al país un proyecto para poner a Chile de pie. Una especie de coalición, con un proyecto que motive a todos. Y eso significa dirigentes con coraje y con capacidad de movilizar. La pregunta es si en Chile Vamos está esa dirigencia hoy. Mi respuesta es que no", indicó.

"La pregunta que uno hace es ¿por qué nos arrasó republicanos en la elección de mayo de este año? Por una simple razón: porque nuestro electorado vio en republicanos un verdadero partido opositor y a la UDI no", concluyó.

PURANOTICIA