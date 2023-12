Ex jefa de campaña de Diego Ancalao quedó en prisión preventiva por delitos de corrupción: ex candidato presidencial será formalizado

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Denisse Olivares Jiménez, ex jefa de la campaña presidencial de Diego Ancalao Gavilán, tras ser formalizada por fraude electoral, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos y usurpación de identidad.

Además, el tribunal dejó con arresto domiciliario total a Nataly Vega Valenzuela, ex pareja de Ancalao; y a Fabián Olivares Jiménez, ex jefe de comunicaciones de la campaña. En tanto, Max Bustamante Ancalao, primo del ex candidato, quedó con arresto nocturno y arraigo nacional. Se fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

Asimismo, tras las formalizaciones de los cuatro miembros del círculo de confianza de Ancalao, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció que el ex abanderado a La Moneda por la Lista del Pueblo será formalizado el próximo lunes 18 de diciembre por los mismos delitos que sus cómplices.

El fiscal Patricio Cooper explicó que se le imputarán los delitos de fraude electoral, falsificación y uso malicioso de instrumento público, con motivo particular, y usurpación de identidad, y que "él es el gran beneficiado, estas cuatro personas efectuaron todas estas maniobras para poner a Diego Ancalao en la papeleta de Presidente de la República del año 2021″.

Además, la fiscalía y la PDI buscan a otros cómplices de Ancalao en este fraude, quienes llenaron fichas y timbraron las inscripciones presentadas en el Servel. Uno de ellos es un estudiante de Derecho que trabajaba en una oficina frente al Centro de Justicia de Santiago y que se encuentra prófugo.

La fiscalía investiga la presentación de más de 23 mil firmas en favor de Ancalao que fueron identificadas como falsas. Junto con los patrocinios irregulares, se indaga su validación fraudulenta, debido a que el notario murió antes de autentificar las firmas presentadas al Servel.

Diego Alexis Ancalao Gavilán fue el primer detenido en el caso «Convenio» y se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de agosto pasado, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt como autor de los delitos de lavado de activos, estafas y apropiación indebida de fondos provenientes de órganos del Estado.

Ancalao fue detenido y formalizado por sus vínculos con la Corporación Kimün de Puerto Montt, que recibió una transferencia por $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos como parte de un convenio destinado a ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio que nunca se realizó.

PURANOTICIA