Ex fiscal regional Manuel Guerra se unió a la "Defensoría de la Gente" de La Florida

El ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se unió a la creación de un nuevo programa en el Municipio de La Florida, llamado la “Defensoría de la Gente”.

Dicho programa -aprobado junto al Consejo de la Sociedad Civil- tiene como propósito asistir en defensa legal a los habitantes de la comuna que sean víctimas de delitos.

Se trata de una entidad similar a la Defensoría de las Víctimas, que se incluye en la propuesta de nueva Constitución. En la derecha ha sido una demanda de años crear esta entidad, pues el sector ha advertido que existe una carencia en la materia.

Si bien, en Chile existe la Defensoría Penal Pública -que brinda asesorías legales a los imputados que no puedan costearse abogados- no hay un organismo que defienda a las víctimas que no puedan pagar a sus propios juristas. El Ministerio Público ayuda a las víctimas, pero solo se limita a la persecución de los delitos que afecten el interés nacional, y no particular.

En el caso de la “Defensoría de la Gente” -que en un principio se pensaba llamar el “Fiscal de la Gente”-, la apuesta es que pueda prestar asesoría en algunos delitos que son considerados más graves, como secuestros y extorsión, femicidios, parricidios y homicidios; la violencia intrafamiliar con resultado de lesiones graves; los robos con violencia e intimidación; los robos en lugar habitado y los delitos sexuales.

En esa línea, el alcalde Rodolfo Carter -quien está por el «A favor» de una nueva Constitución- espera dar una señal hacia el contenido que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. Adicionalmente, el jefe comunal pretende que el contenido se replique a nivel nacional.

No es la primera vez que él innova con algunas medidas, como la idea de inspirar políticas nacionales. Por ejemplo, hace unos meses sorprendió con el impulso de la demolición de las llamadas “casas narco”.

Todo esto además en un contexto en que los distintos sectores políticos han llegado al consenso de que el país está siendo afectado por una crisis en los niveles de inseguridad, y que se deben adoptar medidas para combatirla.

CON EQUIPO DE ABOGADOS

En esa línea, Guerra llegará acompañado de un equipo de abogados que lo ayudarán con la asistencia jurídica a los vecinos de La Florida. Asimismo, un segundo equipo se encargará de la asistencia psicológica para aquellos que hayan sido víctimas de delitos, mientras que un tercer grupo se encargará de la ayuda técnica para los vecinos. Por ejemplo, si durante un robo con violencia se rompió una ventana o la chapa de una puerta, este equipo ayudará a reparar los bienes.

Carter dice que “la idea es tener un sistema integral de acompañamiento de las víctimas, de manera de por fin equilibrar la cancha no como hasta hace algunos días, donde las víctimas estaban abandonadas”.

El tema se estuvo analizando hace unos meses en La Florida, e incluso se buscaron otras alternativas como candidatos. Guerra desde que dejó la fiscalía se radicó en el sector privado, ejerciendo su profesión. Incluso tuvo un paso por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente.

En el sector transmiten que el objetivo de estos anuncios corresponden también al diseño de Carter para posicionarse pensando en las próximas elecciones presidenciales. Dentro de la estrategia de su último periodo como alcalde, dicen las mismas fuentes, está la idea de impulsar iniciativas que sean vistas como políticas nacionales.

PURANOTICIA