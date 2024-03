Ex director de Senapred rompe el silencio y reaparece en redes sociales tras su salida

Álvaro Hormazábal dejará de ser oficialmente director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapre) este lunes 18 de marzo.

Sin embargo, este domingo, mediante su cuenta X (antes Twitter) volvió a manifestarse para agradecer el apoyo de la Asociación de Funcionarios del Senapred (Anfuonemi), que a través de un comunicado defendió su gestión y destacó su “calidad humana”.

La instancia gremial lamentó “profundamente la decisión adoptada por el Presidente de la República, ello porque injustamente hace responsable a nuestro Servicio de los problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el COGRID Regional (instancia a cargo del manejo de la emergencia)”.

“Esta resolución de carácter político y no técnica no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe, situándose en una posición de solo exigir resultados, no internalizando que también son parte de un sistema y que, por ley, tienen responsabilidades concretas en las fases de preparación, repuesta y recuperación”, agregó el comunicado.

Anfuonemi valoró la figura de Hormazábal, destacando su “calidad humana”. Además, el escrito lo reconoce como “una autoridad técnica elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública y no por cuoteo político, que siempre tuvo una preocupación genuina del personal bajo su mando y que conocía las dificultades que surgen en este tipo de emergencias”.

“Desde nuestro punto de vista, se aleja dignamente de su cargo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos personales y profesionales”, finalizó la declaración.

En relación al comunicado, Álvaro Hormazábal posteó en su cuenta X que “¡los voy a extrañar y les deseo el mejor de los éxitos! ¡Tremendo equipo!”.

