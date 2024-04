Evelyn Matthei superaría con amplia ventaja a todos en eventual segunda vuelta presidencial: sólo Michelle Bachelet se le "acercaría"

A días de anunciar que no competirá en la Elección Municipal para quedarse nuevamente con la Alcaldía de Providencia, Evelyn Matthei comienza a posicionarse como la carta más fuerte de cara a la Elección Presidencial de 2025 en Chile.

"Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo período, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como Alcaldesa de Providencia", explicó a los medios de comunicación en el Café Literario del Parque Balmaceda.

Bajo este contexto, este fin de semana se dio a conocer la última edición de la encuesta Plaza Pública, de Cadem, la cual ubica a la ex Ministra del Trabajo como la precandidata que tiene mayores posibilidades de llegar a La Moneda en el periodo 2026-2030.

LA VENTAJA DE MATTHEI

En rigor, la Alcaldesa obtiene 14 puntos de ventaja por encima de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien se ubica como su principal contendora en una segunda vuelta. Ante la consulta de por quién votaría si las elecciones fueran este domingo, un 53% de los consultados eligió a Matthei y un 39% optó por la ex Mandataria.

Las diferencias se acrecientan aún más cuando el oponente es José Antonio Kast; esto, ya que si la contienda fuera entre ellos, un 56% votaría por Matthei y un 25% lo haría por el líder del Partido Republicano y más que segura carta –por tercera vez– a la Presidencia. La diferencia entre ambos es de 31 puntos porcentuales.

Si la elección fuera este domingo entre Evelyn Matthei y Carolina Tohá, un 62% marcaría la preferencia por la Alcaldesa de Providencia y un 28% lo haría por la actual Ministra del Interior y Seguridad Pública, dejando la diferencia en 34 puntos.

La distancia es aún mayor cuando la oponente es la vocera de Gobierno Camila Vallejo, quien consigue el 23% de las alternativas, versus el 65% que votaría por la jefa comunal, dando una diferencia de 42 puntos porcentuales en esta eventual contienda.

Finalmente, si la batalla por La Moneda es entre Evelyn Matthei y Tomás Vodanovic, la primera se quedaría con un 64% de los votos, mientras que el Alcalde de Maipú obtendría el 21% de las preferencias, dejando la diferencia en 43 puntos.

LOS ESCENARIOS DE KAST

Luego, Cadem consultó acerca de las opciones de José Antonio Kast, quien en un eventual escenario de segunda vuelta sería vencido tanto por Evelyn Matthei (56% vs 25%) como por Michelle Bachelet, quien se quedaría con un 46% de los votos ante el 39% del republicano, dando una diferencia de sólo siete puntos porcentuales.

No obstante a aquello, el ex Diputado superaría a Carolina Tohá con 47% de los votos versus el 36% que obtendría la Ministra del Interior, diferencia que llega a los 11 puntos.

Si la segunda vuelta fuera ante Tomás Vodanovic, el republicano conseguiría 47% de los sufragios contra el 31% del Alcalde de Maipú, estableciendo la distancia en 16 puntos.

La diferencia es mayor si la contienda fuera con Camila Vallejo, quien sacaría el 31% de los votos, muy por debajo del 50% que obtendría Kast (19 puntos de distancia).

VOTO ESPONTÁNEO

El posicionamiento en la Elección Presidencial de Evelyn Matthei destaca inclusive cuando su nombre no es sugerido por la propia encuesta Cadem, ya que en voto espontáneo la Alcaldesa de Providencia llega al 25%, vale decir 4 puntos más que la medición pasada; seguida de lejos por José Antonio Kast, con 12%.

Mucho más atrás se ubica la ex presidenta Michelle Bachelet, quien registra un 4% de los votos espontáneos; uno más que el 3% que alcanza la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; y el 2% que presenta la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Otras cartas presidenciales como Franco Parisi, Mario Marcel, Johannes Kaiser, Cecilia Morel, Rodolfo Carter y Daniel Jadue, registran sólo un 1% de votos espontáneos. En tanto, 6% menciona a "otros" y 42% que "no sabe" o no responde.

