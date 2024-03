Evelyn Matthei mantiene el suspenso sobre repostulación a Providencia: "La decisión no está tomada"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a su eventual repostulación por tercera vez a la alcaldía de la comuna con miras a las elecciones municipales del 27 de octubre.

Durante su participación en un programa de televisión este miércoles, Matthei fue consultada sobre si ya ha tomado la decisión de repostular como alcaldesa, a lo que respondió que “no, no está tomada. Cuando la tome, que probablemente va hacer muy pronto, se los daré a conocer”.

Matthei es considerada como una de las principales cartas de Chile Vamos de cara a las elecciones presidenciales del 2025. Hace algunos días y tras los resultados de la encuesta Cadem, donde lideró las preferencias, la jefa comunal señaló que estaba “tratando de ser sumamente responsable".

"Sobre todo en materia de seguridad ciudadana, estoy preparando equipos buenos porque creo que aquí hay que tener a los mejores chilenos, y probablemente con asesoría extranjera, porque el problema es demasiado grande", señaló en Tu Día de Canal 13.

En ese sentido, manifestó que: "Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio, pero por un lado tengo que ser responsable porque veo que hay una posibilidad y no puedo hacer como que esto no existe, y me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”.

