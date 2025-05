Evelyn Matthei dice que diferentes posturas en Chile Vamos sobre Comisión para la Paz son "legítimas" y descarta un "tema electoral"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que las diferencias al interior de su sector sobre el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento son "legítimas" y descartó "un tema electoral" detrás de éstas, como planteó Alfredo Moreno.

"En primer lugar hay que leer el documento, recién lo hemos conocido en la mañana, yo he estado aquí, por lo tanto, no he podido leerlo bien. Lo lógico, lo responsable, es leerlo completo", dijo sobre la entrega del informe durante la mañana de este marte.

La exalcaldesa de Providencia agregó que "en todo caso, quiero reiterar lo que he señalado antes, no queremos más burocracia. El terrorismo hay que condenarlo y tiene que haber un consenso de que no se va a aceptar el terrorismo. Obviamente que nos interesa mucho la reparación de víctimas y ver cómo vamos a seguir adelante".

Consultada sobre la posición del exministro y comisionado Alfredo Moreno, a favor del informe, quien habría atribuido las diferencias de opinión en su sector al ámbito electoral, Matthei contestó que las "diferencias en un mismo sector político es natural que existan y no me parece que uno lo achaque a un tema electoral de que hayan diferencias de opinión, las diferencias de opinión son legítimas, son parte de la conversación nacional".

