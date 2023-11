Evelyn Matthei descarta asumir coordinación de mujeres por el 'A favor': "No tengo mucho tiempo"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), descartó la posibilidad de liderar el comando de mujeres que apoyará la opción 'A Favor' en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, lo que había sido adelantado por el presidente de su partido, el senador Javier Macaya.

"Yo soy básicamente alcaldesa. No me quedan días, no me quedan días de vacaciones. Yo soy alcaldesa, este es mi rol principal", zanjó este miércoles Matthei.

Sus dichos fueron emanados en el marco de un punto de prensa junto a Carabineros y los equipos de Fiscalización y Seguridad de Providencia, donde se informó sobre las medidas que adoptará el municipio para enfrentar el comercio ilegal.

"De esto estoy hablando hoy día, y los temas políticos los podemos dejar para otro día", insistió la jefa comunal, indicando que "la verdad es que tengo que conversar con mucha gente, pero a mí la gente me eligió acá para ser alcaldesa, yo estoy con el tiempo muy muy complicado".

La líder de Providencia acotó que "estamos en este momento en la discusión del presupuesto de la Municipalidad, de la corporación y de la asociación, estoy con una cantidad de trabajo enorme, y la verdad es que yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas que no sean mi labor de alcaldesa".

PURANOTICIA