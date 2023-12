Estudio afirma que Chile es el cuarto país de América Latina en manejo de inglés: detrás de Perú, Colombia y México

En Latinoamérica, solo el 8% de la población domina todas las habilidades del inglés y puede comunicarse efectivamente, mientras que la mayoría se encuentra en niveles básicos o carece de conocimiento en otros idiomas.

Según publica este lunes La Tercera, esta es una de las conclusiones de “Taking Global Opportunities - Languages and Communication for People”, un estudio que realiza anualmente la empresa chilena de aprendizaje de idiomas Poliglota, cuya plataforma tiene alumnos en toda la región.

Además, de acuerdo al informe, Chile es el cuarto de América Latina donde se habla mejor inglés. México lidera el listado, seguido por Colombia, Perú, Chile y Brasil, según el “ranking de competencia lingüística” incluido en el informe, el cual se basa en una muestra de 40 mil alumnos, 18.800 evaluaciones conversacionales y más de 1 millón de horas de práctica de idiomas.



En términos generales, Poliglota identificó que el 52% de sus alumnos comienza con un nivel básico (A1 o A2) en inglés. Las principales debilidades se encuentran en las habilidades esenciales de comunicación, como el habla (speaking) y la comprensión escrita (literacy).

La mayoría de los estudiantes solo pueden elaborar frases cortas y simples. Las cifras muestran que un 52,7% de las personas que estudia inglés en Latinoamérica son mujeres y un 46,5% son hombres.

El estudio revela además, que las personas en el rango de edad de 31 a 40 años muestran el mayor interés en aprender inglés. Y son tres las motivaciones principales impulsan a las personas a embarcarse en la aventura de aprender un nuevo idioma: superación personal, trabajo y viajes.

Por otro lado, el tiempo dedicado al aprendizaje de idiomas en la región se basa en tres variables: tiempo invertido por semana, días de la semana preferidos para estudiar y horarios de estudio. Más del 85% de los estudiantes considera que el aprendizaje de un nuevo idioma puede realizarse de manera complementaria con sus actividades diarias, lo que no solo mejora su calidad de vida, sino también sus habilidades cognitivas.

“Estudios como estos, ponen de manifiesto la importancia de la educación lingüística en un mundo en constante cambio y cómo el dominio de un segundo idioma no solo es una habilidad valiosa, sino una puerta hacia el crecimiento personal y laboral, enriqueciendo la vida de las personas y abriendo nuevas oportunidades”, comenta Carlos Aravena, CEO de Poliglota.

Esta startup fue fundada en Chile en 2016 por Nicolás Fuenzalida, José Sánchez y Carlos Aravena. Al principio, su modelo de negocio se basaba en el aprendizaje en pequeños grupos en cafés y pubs, de manera presencial.

Pero la pandemia les cambió absolutamente el modelo de negocio, transitando al mundo online, mediante clases en vivo, donde un coach (profesor) interactúa con un grupo de alumnos, entre otros elementos pedagógicos. Hoy cuenta con más de 40 mil alumnos. Fue nombrada startup del año por Corfo en Chile, y mejor startup de educación en los GESAwards 2021.

Según esta versión de “Taking Global Opportunities - Languages and Communication for People”, en nuestro país el inglés es el idioma más solicitado por aquellos que desean aprender una segunda lengua, representando el 84% de las preferencias. Sin embargo, al ingresar a cursos, el 28% de los alumnos se encuentra en el nivel A2, mientras que el 27,48% está en el nivel A1 (los niveles de inglés son: A1, A2, B y C).

El estudio también resalta que la mayoría de los estudiantes de inglés en Chile se encuentra en Santiago, seguido de Concepción y Valparaíso-Viña del Mar. Estas ciudades albergan un alto número de estudiantes debido a su importancia en la economía, la industria y el turismo.

A nivel local, se observa que las mujeres tienen un mayor interés en tomar cursos de inglés con un 51,4%; mientras que más del 50% de los chilenos considera importante el idioma del destino al elegir un país para viajar. El 78% pregunta primero si el interlocutor habla español, el 61% utiliza traductores móviles, y el 44% prefiere comunicarse con imágenes y señas.

