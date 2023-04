Este domingo comisión política del PS decidirá quién reemplazará a Elizalde en el Senado

Para las 15:30 horas de este domingo fue citada la Comisión Política del Partido Socialista (PS) a una sesión extraordinaria. ¿La razón? Definir quien ocupará el cupo que Álvaro Elizalde dejó en el Senado después de ser designado como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Compuesta por los 10 integrantes de la mesa ejecutiva y 15 representantes del comité central, la instancia deberá dar luz verde o luz roja al nombre propuesto por la directiva: la presidenta del partido, Paulina Vodanovic.

Recordemos que además de la propia Vodanovic, la dirección nacional está integrada su secretario general, Camilo Escalona; la vicepresidenta de la Mujer, Daniella Cicardini; sus vicepresidentes Alfonso De Urresti (además, de jefe de bancada del Senado), Arturo Barrios, Eduardo Bermúdez, Fanny Pollarolo, Isadora Venegas y Leonardo Soto.

También participan con derecho a voz el presidente de la Juventud Socialista, Juan Santana, y el jefe de la bancada de diputados, Daniel Manouchehri.

En caso de ser escogida, Vodanovic adelantó que no dejará de ser la timonel de la colectividad socialista. “Eso no está en cuestión”, indicó, según constató El Mostrador. Recordemos que la dirigenta postuló a un escaño en las senatoriales del 2021 por la región Metropolitana, pero no fue electa tras obtener el 2,68% de los votos.

La designación genera reparos en algunos sectores. El diputado Jaime Naranjo acusó que "la experiencia de Elizalde como senador y a la vez, como presidente de partido, no fue buena".

"Las tareas partidarias consumen mucho tiempo y la sensación que quedó en el Maule es de que hubo una ausencia generalizada por parte de senador Elizalde y una sensación de frustración y amargura en los electores", agregó el diputado, subrayando que "el Partido Socialista no puede cometer el mismo error".

PURANOTICIA