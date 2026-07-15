"Estado en quiebra": Diputados del FA exigen al Gobierno informar cumplimiento de sanciones mandatadas por Contraloría

El martes 13, la diputada Constanza Schonhaut junto a los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa de la bancada del Frente Amplio enviaron un oficio al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) para detallar las medidas adoptadas y el estado del proceso disciplinario indicado en el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) a partir de la denuncia realizada por los legisladores el pasado 26 de marzo tras la difusión de publicaciones en cuentas institucionales del Gobierno que afirmaban que el Estado de Chile estaría en “quiebra”.

Con ello, el 29 de abril el órgano contralor emitió un dictamen que señalaba que la respuesta entregada por la Segegob no se acompañó de “antecedentes que permitan sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación”, relevando que el rol del ministerio incluye “el deber de entregar información verificada, correcta, oportuna y ajustada al marco normativo”.

Asimismo la CGR mandató al ministerio a “adoptar todas las medidas conducentes para evitar incurrir en publicaciones que contengan elementos imprecisos que puedan generar confusión, como se ha reconocido en la especie. Sin perjuicio de lo cual, deberá instruir un proceso disciplinario a efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en la generación de tales imprecisiones”, cuyos resultados o avances no han sido conocidos hasta ahora.

La diputada Constanza Schonhaut aseguró que “este gobierno le pide responsabilidades a todos menos a sí mismo”, criticando que “una vez más este gobierno no responde, ni por el deterioro económico, ni por sus promesas incumplidas, ni ahora tampoco está respondiendo a las instrucciones de Contraloría. Insistimos con este oficio porque no vamos a permitir que se siga instalando la costumbre de este gobierno de mentir para ganar puntos políticos y para esconder debajo de la alfombra las consecuencias de sus propias malas decisiones económicas”.

En tanto, el diputado Ignacio Achurra recordó que con la publicación de “Estado en quiebra” realizada por cuentas oficiales “el gobierno del Presidente Kast se permitió hacer algo que daña profundamente la reputación de Chile”, motivo por el que hoy se busca que la Segegob explique “cuáles son las medidas que han tomado, porque aunque sabemos que hay muchas personas del gobierno que les gustan las instituciones de la República cuando fallan o generan dictámenes sensibles a sus intereses y por eso critican a la Contraloría cuando no lo hace, nosotros defendemos las instituciones”.

Por su parte el diputado Jaime Bassa enfatizó que “nos vamos a oponer sistemáticamente a toda esta verdadera estrategia que está desarrollando el Gobierno, un modus operandi delictual para engañar a la ciudadanía, ocultar información y debilitar las bases del sistema democrático y de nuestras instituciones. Vamos a oficiar cuantas veces sea necesario porque no podemos permitir que la institucionalidad se pase por alto, que se salten las reglas y que se les mienta a la ciudadanía con cuestiones tales como los niños haitianos, el Estado en quiebra o estas denuncias que ha formulado recientemente sin ningún sustento empírico y sin evidencia”.

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