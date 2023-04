Esposa de Carabinero asesinado: "No hay palabras para expresar el dolor"

Darline Vergara, viuda del cabo primero Daniel Palma, mostró su agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido su familia y la institución, tras el asesinato de su pareja.

El uniformado falleció tras recibir dos disparos, luego de intentar fiscalizar un vehículo en el centro de la capital durante la noche de este miércoles.

Su pareja de 27 años, quien también es funcionaria de Carabineros y que se encuentra embarazada en este momento manifestó a la prensa que "por ahora no quiero decir nada... No hay palabras para expresar el dolor que uno siente en estos momentos".

Al ser consultada sobre las manifestaciones a favor de su familia y de Carabineros expresó que "muchas gracias por las muestras de apoyo".

Por su parte, quien era el mejor amigo de Palma, el cabo segundo Jorge Salgado, en conversación con Las Últimas Noticias señaló que "me llegó una notificación que decía que el Palma había recibido un impacto de bala en la cabeza. Nos avisaron unos colegas que estaban de turno. Tomé mi auto y me fui rápido a la ex Posta Central".

Además, comentó que "yo había conversado con él horas antes. Habíamos quedado de compartir con los amigos después del turno".

Según lo que relata Salgado, el cabo primero "era súper alegre. Le gustaba andar en operativo en terreno, en la población. Todos en la Cuarta Comisaría estamos súper afectados, porque más allá de un colega, él era una buena persona y un buen amigo. Eso lo hacía marcar la diferencia de las demás personas".

