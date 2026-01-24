España envía misión de expertos para apoyar combate de incendios en Chile

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España informó el envío a Chile de una misión de apoyo para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que han afectado al país.

El equipo está integrado por nueve expertos en áreas clave como extinción de grandes incendios, coordinación aérea, operaciones, gestión de emergencias y análisis estratégicos, quienes aterrizaron este sábado en territorio chileno.

De acuerdo a lo detallado por el Ministerio, la misión contempla profesionales provenientes de distintos organismos: cuatro pertenecen a los dispositivos del Miteco, tres a la Generalitat de Cataluña, uno a la Junta de Andalucía, además de un integrante de Protección Civil.

La duración prevista del despliegue será de 10 días, por lo que se espera que el equipo retorne a España el 3 de febrero, tras completar su labor de apoyo en el país sudamericano.

Los especialistas coordinarán su trabajo con las autoridades chilenas, especialmente con CONAF, organismo encargado de la gestión de incendios forestales. Esta asistencia se concretó luego de que Chile activara una solicitud de socorro el 19 de enero mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM), lo que derivó en la petición específica a España para movilizar un equipo FAST, con experiencia en alerta, prevención, preparación y extinción de incendios.

