Equipo de Kast sometió a futuros ministros a exigentes test comunicacionales

En la etapa final de conformación del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, los futuros ministros fueron sometidos a un proceso de evaluación interna que incluyó entrevistas exigentes, cuestionarios detallados y simulaciones de crisis, con el fin de detectar eventuales flancos antes del anuncio oficial.

Según informó La Tercera, uno de los momentos más tensos ocurrió durante reuniones lideradas por Cristián Valenzuela, asesor principal del mandatario electo, junto a Felipe Costabal y María Paz Fadel, quienes se reunieron con los candidatos a secretarios de Estado de manera presencial y telemática.

En dichas conversaciones se realizaron preguntas directas como “¿Si ha sido crítico del presidente electo, por qué quiso ser ministro?”, apuntando a profundizar en motivaciones, antecedentes y coherencia política, en un formato que varios participantes interpretaron como una simulación de entrevista periodística para medir capacidad de respuesta.

El proceso también incluyó preguntas sobre gestión, como “¿Cuál sería tu primera actividad como ministro?”, además de solicitudes por escrito sobre aspectos personales como pasatiempos, libros y series favoritas, información que fue utilizada para elaborar las fichas biográficas presentadas el día del anuncio del gabinete.

Además, se realizaron simulaciones de escenarios conflictivos por cartera para medir improvisación y manejo de crisis, mientras otros integrantes revisaron antecedentes y posibles conflictos de interés. A esto se sumó un cuestionario de cerca de 30 preguntas sensibles —sobre deudas, litigios y vínculos— y también un test de drogas, como parte del filtro aplicado a los futuros ministros.

