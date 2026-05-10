Encuesta Criteria: Aprobación al Presidente Kast sigue cayendo y baja al 36%

La encuesta Criteria difundida este domingo en Mesa Central de Canal 13 arrojó que la aprobación del gobierno de José Antonio Kast retrocede 2 puntos y se ubica en 36%, mientras que la desaprobación se mantiene estable en 51%.

En paralelo, aumenta la incertidumbre: un 13% declara no saber si aprueba o desaprueba la conducción del gobierno (+2pts).

Esta mayor ambivalencia también se refleja en la evaluación del rumbo del gobierno frente a la situación de emergencia. Aunque sigue predominando una mirada crítica, un 40% considera que el camino es incorrecto (-3pts), versus un 37% que lo evalúa como correcto, mientras crece el grupo que no tiene una opinión clara (23%, +3pts).

En términos de atributos presidenciales, José Antonio Kast obtiene sus mejores evaluaciones en dimensiones asociadas a capacidad de trabajo y liderazgo personal. Un 56% lo define como “trabajador”, un 53% considera que “es directo, va de frente” y un 50% cree que “es competente”. En el resto de los atributos medidos no alcanza el umbral del 50%.

GABINETE

En cuanto al Gabinete, Mara Sedini (73%) son las ministras más conocidas, seguidas por Iván Poduje (58%), Jorge Quiroz (57%) y Trinidad Steinert (53%).

En términos generales, todas las figuras del gabinete aumentan su nivel de conocimiento desde marzo, destacando especialmente Mara Sedini (+26pts) y Trinidad Steinert (+27pts).

En cuanto a la evaluación de la labor ministerial, May Chomali (62%), José García Ruminot (58%) e Iván Poduje (56%) lideran en imagen positiva entre quienes los conocen.

En contraste, Mara Sedini (35%) y Ximena Rincón (38%) registran las evaluaciones más débiles.

RECONSTRUCCIÓN

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el apoyo se mantiene estable en 37% (+1pt), mientras aumenta la proporción de quienes no tienen una postura definida (33%, +2pts). En tanto, un 30% (-3pts) declara estar en contra del proyecto.

La percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios de la ley continúa siendo predominantemente crítica. Un 46% (-5pts) considera que favorece principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 35% (-2pts) cree que apunta a la creación de empleo para la población en general.

Al mismo tiempo, aumenta el grupo que no adhiere a ninguna de las dos posturas contrapuestas, alcanzando un 19% (+7pts).

PURANOTICIA