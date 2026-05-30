Dinko Franulic juró como nuevo ministro de la Corte Suprema

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tomó juramento al hasta ahora presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic, como nuevo ministro del máximo tribunal del país en la vacante por el cese en el cargo del exministro Sergio Muñoz Gajardo.

A la ceremonia de juramento asistieron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autoridades judiciales y familiares del nuevo ministro de la Corte Suprema.

La presidenta Chevesich destacó la trayectoria del ministro Franulic, la que desarrolló sobre todo en regiones y recordó que la ciudadanía espera que los jueces resuelvan sus conflictos de manera imparcial y conforme a la ética judicial, sobre todo al asumir en la Corte Suprema.

El ministro Franulic estudió derecho en la Universidad de Concepción e inició su carrera judicial el año 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos. Luego, en el año 1993, fue designado juez en el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina.

Entre los años 1995 y 1997, ejerció labores como relator en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Posteriormente, se desempeñó como juez, entre los años 1997 y 2001, en el Primer Juzgado de Letras de Curicó; entre 1998 y 2001, en el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, y entre los años 2001 y 2005, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

Durante los años 2005 y 2010, ejerció como ministro en la Corte de Apelaciones de Copiapó y, desde el año 2010 en adelante, como ministro en la Corte de Apelaciones de Antofagasta de la cual fue presidente en tres periodos.

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