Encuesta Cadem: Opción “a favor” sube a 38%, mientras que el “en contra” cae a 46%

La brecha más baja entre las opciones “a favor” y “en contra” que se ha detectado desde mayo es la que se reveló con la más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, que sitúa la primera opción en un 38%, 6 puntos más que la medición pasada, mientras que el “en contra” cayó 3 puntos para situarse en un 46%.

Por su parte, el 16% aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría a favor, 17% probablemente votaría en contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde. En base 100, 55% votaría en contra y 45% a favor, una distancia aún significativa.

Independiente de cómo piensan votar, 38% (+6pts) cree que ganará la opción “a favor” y 55% (-2pts) que ganará la opción “en contra”.

El sondeo también reveló que el 51% dice que ha visto la franja electoral, 14pts menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.

La franja del “a favor” es evaluada con nota 4,3 mientras que la del “en contra” obtiene un 3,8. En este contexto, la franja del “a favor” logra comunicar mejor sus ideas (43% vs 30%), es más creíble (41% vs 26%) y es más transversal (41% vs 23%).

Pese a ello, el 74% piensa que la gente toma su decisión por otras razones y que no la va a cambiar a partir de la franja.

Por otra parte, en la cuarta semana de noviembre el 30% aprueba (-1pt) y 65% desaprueba la gestión del presidente Boric.

La percepción de corrupción en el país sube 14pts a 84% y las instituciones donde se percibe mayor grado de corrupción son los partidos políticos (81%), el Congreso (67%), las municipalidades (59%), la ANFP (58%) y las fundaciones u ONGs (55%).

Por último, en evaluación de instituciones suben de manera significativa su aprobación la Fuerza Aérea (76%, +6pts), el Ejército (74%, +8pts), las universidades (71%, +7pts) y el Servel (71%, +7pts). En cambio, caen de manera significativa las municipalidades (45%, -7pts) y el SII (40%, -11pts). La CMF alcanza 36%.

La institución mejor evaluada es Bomberos (98%, -1pto), seguida por la PDI (83%, +3pts), Carabineros (77%, +2pts) y la Armada (77%, +1pto).

En los últimos lugares se encuentran, los Tribunales de Justicia (28%, -1pto), la ANFP (23%, +13pts), el Congreso (21%) y los partidos políticos (15%).

PURANOTICIA