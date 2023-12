Encuesta B&W: 61% cree que el gobierno no hace todo lo posible para evitar colapso de isapres

Paola Assael, de Black & White, destacó que pese a los datos anteriores, "a ojos de la mayoría, la solución no es permitir a las isapres aumentar sus tarifas para que no colapsen. A mayor ahondamiento, la mitad considera más importante que no haya un salvataje a las Isapres, aun cuando el sistema colapse".