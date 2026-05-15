"En las campañas siempre se exagera": Presidente de la Cámara aborda el polémico cambio de Kast sobre expulsión de migrantes

El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, abordó las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien aseguró que su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes durante el primer día de Gobierno debía entenderse como una “metáfora”.

En conversación con Radio 13C, el parlamentario y presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que “en las campañas siempre se exagera, pero usted tiene que tener un norte claro (...) Yo agradezco que este Gobierno se ponga metas y se ponga metas difíciles”.

Alessandri reconoció, sin embargo, que la formulación de la promesa fue equivocada. “Yo creo que fue un error evidentemente mencionarlo así, yo creo que es un anhelo y el objetivo y el deber del Presidente de la República, es hacer todo lo que esté a su alcance para que en Chile no haya ningún migrante irregular”, añadió.

Respecto de las críticas que ha enfrentado el Ejecutivo por su manejo comunicacional, el legislador afirmó que “le pasa en general a los Gobiernos de nuestro sector que en el fondo de las materias trabaja bien, pero a veces comunicarlas cuesta un poco, y hay que dedicarle mucho tiempo a la comunicación, tiene que ser efectiva”.

“Una buena comunicación te consigue, no solo opinión ciudadana, mejorar en las encuestas, sino que votos en el Congreso, por eso hay que trabajarlo de manera tan seria”, indicó.

Asimismo, Alessandri admitió que “evidentemente, ha habido errores de los ministros, han habido imprecisiones que han sido graves y difíciles de explicar (...) evidentemente que los gobiernos tienen equipos para revertir ese trabajo y tienen que salir a terreno”.

En esa línea, aseguró que “yo he visto que el ministro de Vivienda sale harto a terreno y lo celebro, pero no lo veo así en otros ministros, salir también a medios de comunicación (...) Quiero ver un tsunami de ministros y subsecretarios explicando en terreno y en medios cada uno de los proyectos en castellano fácil”.

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