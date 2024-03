Embajador de Israel reclama por "un historial largo de una política muy antiisraelí, de parte del gobierno"

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se refirió a la decisión del Gobierno de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2024.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Artzyeli mencionó que ante este anuncio reaccionaron “con tristeza, Israel participa en el Fidae desde su primera edición en 1980, que es un proyecto magnifico de la FACh”.

“Las relaciones entre Israel y Chile no comenzaron ayer ni hoy, son de décadas, son muy profundas en todas las áreas”, recalcó el embajador.

Asimismo, sostuvo que “el hecho que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no comenzó con la Fidae, es un historial largo de una política muy antiisraelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”.

Artzyeli comentó que, desde el 7 de octubre, día del ataque de Hamás a Israel, no ha tenido ningún dialogo con el Gobierno de Chile, pese a los intentos de establecer una comunicación.

“La mayoría de la comunidad internacional, los países democráticos, desde el 7 de octubre entendieron lo que estamos haciendo. Ahora, con los países tenemos diálogo, con Estados Unidos. Nosotros mismos estamos preocupados de lo que sucede allá", indicó.

En ese sentido, manifestó que no pide que el Gobierno de Chile vaya a Israel, pero si “una llamada después de lo que ha pasado”.

