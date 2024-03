Embajador de Israel en Chile toma distancia de recurso de protección presentado por exclusión de empresas de Fidae

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se desmarcó del recurso de protección que fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la decisión del Gobierno de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae) 2024.

A través de su cuenta de X, el diplomático aclaró “que ni las empresas israelíes ni el Estado de Israel estamos involucrados de ninguna manera y tampoco conocemos a quienes lo han presentado”.

En esta línea, aseguró que se encuentran “analizando las vías de acción a seguir, las que serán comunicadas oportunamente”.

El recurso ingresado por el abogado Esteban Parot Neumann señala que “el acto por el cual los recurridos (Gobierno) excluyeron a las empresas antes señaladas sin justificación alguna, constituye un caso de discriminación arbitraria, basado en la exclusión por su origen o nacionalidad”.

En esta línea, se explica que “el acto que se denuncia ha sido realizado en forma tal que no se respetó la legislación vigente, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, como arbitrario; perturbando transgrediendo y privando en forma actual el legítimo derecho que consagra la Constitución a los participantes de no ser afectado por una discriminación arbitraria, ni por una autoridad del Estado ni por un particular, en este caso, por parte del Gobierno de Chile y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Chile”.

“En este sentido, los recurridos han atentado arbitrariamente en contra de los derechos de los afectados”, establece el documento.

