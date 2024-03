Embajador Artzyeli tras reunión en Cancillería asegura que "las democracias de Chile e Israel coinciden mucho más de lo que parece"

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se refirió a la reunión que sostuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el director general de Política Exterior, Rod Olsen.

A través de su cuenta de X, el diplómatico detalló que “tuve una importante reunión en Ministerio de Relaciones Exteriores con el Director General de política exterior, Rodrigo Olsen”.

Según comentó en la instancia abordaron “las relaciones bilaterales, la complejidad de la guerra iniciada el 7 de octubre, los secuestrados y la situación humanitaria en Gaza”.

“Fue un diálogo enriquecedor y positivo sobre una guerra que nos afecta a todos, pudiendo expresar mutuamente nuestros respectivos puntos de vista, y resulta que las democracias de Chile e Israel coinciden mucho más de lo que parece”, destacó el embajador.

Este encuentro se dio en medio de la tensa relación que ha tenido Artzyeli con el Ejecutivo, luego que se intensificara el conflicto entre Palestina e Israel en octubre del año pasado.

Además, la reunión se da tras la decisión del Ejecutivo de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2024.

Al respecto de esta determinación, el embajador había acusado que “el hecho que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no comenzó con la Fidae, es un historial largo de una política muy antiisraelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”.

Además, en ese momento mencionó que desde el 7 de octubre que no había tenido ningún dialogo con el Gobierno de Chile, pese a los intentos de establecer una comunicación.

