Elizalde tras designación como ministro de la Segpres: "Espero contribuir a superar el clima de crispación que existe en el país"

El senador del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, asumirá como ministro de la Secretaría General de la Presidencia en reemplazo de Ana Lya Uriarte, quien atraviesa "una situación de salud que requiere reposo por tiempo aún indefinido", según confirmaron desde La Moneda.

Todavía desde el Congreso, el representante por la región del Maule dijo "agradecer al presidente Gabriel Boric, quien me ha convocado a ser parte de su gabinete. Espero poder contribuir a superar el clima de crispación que existe en el país, porque creo que es muy importante que tengamos un diálogo constructivo para poder avanzar sobre todo en reformas legales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos".

Consultado sobre cuando tomará el mando del Ministerio, aseveró que "lo que corresponde primero es reunirme con el presidente Boric (...) estamos en este momento coordinando. En todo caso, desde el punto de vista constitucional mientras yo no jure o prometa sigo siendo senador de la República, por lo tanto voy a asistir a la sesión de la tarde".

Sobre la posibilidad de que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ocupe su lugar en la Cámara Alta, Elizalde indicó que "es altamente probable que así sea", pero que "es una decisión que le corresponde conforme a la norma constitucional al partido en el cual milita el senador que deja la vacante, es el Partido Socialista el que tiene que decidir al respecto".

"No es el momento de cálculos, sino que de actuar en base a convicciones, por eso yo agradezco la solicitud que me ha hecho el presidente Boric y le he manifestado mi disposición de poder contribuir a que podamos tener un diálogo fructífero con todas las instituciones y particularmente con el Congreso, que permita avanzar en iniciativas legales que forman parte del programa del Presidente y que se van a traducir en construir un Chile más justo y más democrático", sumó.

En la misma línea, el senador sostuvo que "el presidente Boric tiene una agenda de transformaciones muy importantes, y lamentablemente por el clima de crispación muchas veces sin que si quiera se escuchen las propuestas estas son por algunos descartadas".

"Un ejemplo, en materia de seguridad tenemos enormes desafíos, y la ministra Tohá ha sido objeto de descalificaciones infundadas. Ella está haciendo un trabajo honesto, de buena fe, responsable y de mucha acuciosidad para sacar adelante no solo los cambios legislativos que son necesarios para enfrentar el tema de la seguridad y elevar los estándares, sino que lo más importante para implementar medidas de carácter administrativo en la persecución penal, que se pueda efectivamente garantizar la seguridad que merecen nuestros compatriotas", agregó.

Asimismo, afirmó que a veces "antes que siquiera propongan una idea ya inmediatamente hay descalificaciones, entonces eso es lo que y creo que hay que cambiar, y doy este ejemplo aunque podría dar otros más. Todos tenemos que hacernos cargo de la cuota de responsabilidad que tenemos en este clima de crispación. Todos tenemos que contribuir para que nos escuchemos, para que cuando se discuta un proyecto de ley podamos evaluarlo en su mérito".

"Creo que hay que generar un clima de diálogo y entendimiento que nos permita efectivamente avanzar en estas iniciativas", zanjó el aún parlamentario.

