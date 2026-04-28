Eliana Rozas fue designada como nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión

El Gobierno de José Antonio Kast designó a la periodista Eliana Rozas, como presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Con esta designación, la profesional pasará a ocupar el puesto que estuvo en manos de Mauricio Muñoz hasta el pasado 10 de abril, fecha en la que concluyó su periodo como máxima autoridad del organismo durante el mandato de Gabriel Boric.

En el presente, la nueva autoridad del ente regulador se desempeña como directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su currículum académico incluye haber ejercido como directora de la Escuela de Periodismo y también como decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. A esto se suma su paso por la Universidad Central, donde igualmente ocupó el cargo de decana de la Facultad de Comunicaciones.

En el ámbito de la industria informativa, posee una amplia trayectoria. Sus labores incluyen pasos por el diario El Mercurio y la revista Qué Pasa. Además, en Canal 13 asumió como secretaria general, directora ejecutiva y directora de prensa. Posteriormente, figuró como jefa de Estándares Editoriales y Redacción de CNN Chile, para luego desempeñarse como Gerenta de Asuntos Corporativos de Televisión Nacional de Chile.

Asimismo, dentro de su recorrido profesional destaca su participación como miembro tanto del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación como del Consejo de Ética Publicitaria.

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