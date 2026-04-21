"El tiempo es oro": Diputado Alessandri estalla contra el Gobierno por postergar el Plan de Reconstrucción

Una profunda inquietud generó en la testera de la Corporación la decisión del Ejecutivo de aplazar la presentación del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico. Fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien exteriorizó su malestar frente a esta modificación en la agenda gubernamental.

Durante una entrevista concedida a Radio Agricultura, el líder de la mesa directiva desclasificó cómo se enteró de la noticia. Según detalló, "el primer WhatsApp de la mañana de este martes fue de las Segpres diciendo que ahora no entraba el proyecto".

Frente a este escenario, el legislador hizo hincapié en la urgencia de imprimirle mayor velocidad al debate legislativo de esta iniciativa. Al respecto, el diputado argumentó: “Este proyecto no está trazado tres días o dos semanas, este proyecto está trazado siete años”.

En la misma línea de reactivación, la autoridad parlamentaria enfatizó las metas que el país debe perseguir a nivel regional, añadiendo que “Chile necesita que su economía se ponga dinámica de nuevo, que compitamos y seamos líderes en América Latina”.

Los efectos colaterales de esta dilación también fueron abordados por el titular de la Cámara Baja. Tras asegurar que “Cada día que nos demoramos es muy negativo”, justificó su premura recordando el calendario legislativo: “después hay 10 días sin parlamento por semana distrital, por lo tanto el tiempo es oro”.

Para ilustrar la gravedad de la pausa, Alessandri puso el foco en las cifras de desempleo y en las trabas burocráticas que enfrentan las inversiones. “Imagínense usted lo que hace esta espera para los 850.000 cesantes, o para los proyectos que están intentando ingresar a una tramitación de permisología”, cuestionó.

Finalmente, el representante reveló que el trabajo previo ya estaba coordinado en el Congreso, indicando que "habíamos hecho una reunión de comité este lunes para revisar la tramitación en la Cámara, con todas las bancadas, estábamos listos". A modo de cierre, subrayó que el costo de esta pausa trasciende lo netamente partidista, concluyendo que “más que los tiempos políticos, esta es la economía, el crecimiento y la prosperidad del país la que está en espera”.

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