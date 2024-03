El gobierno cede a las críticas y se abre a excluir expresamente trato privilegiado en proyecto de RUF

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que el Gobierno se allanará a ofrecer una nueva redacción al proyecto que busca regular las reglas de uso de las fuerzas por parte de las policías y las Fuerzas Armadas, respecto a la enmienda que hace referencia al “uso diferenciado en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”.

La secretaría de Estado afirmó que “el Ejecutivo no tendría ningún problema, si hay ánimo de encontrar una solución, que esto dijera con todas sus letras; esto no implica un uso privilegiado o un trato privilegiado, sino un trato especializado dadas las características del grupo del que se está hablando. Es algo que las policías hacen todo el tiempo, lo que pasa es que a veces se equivocan, entonces es mucho mejor que las reglas sean claras”.

Durante la sesión de este miércoles de las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados, Tohá fue requerida varias veces por los diputados que integran las comisiones unidas -en total suman 26- para entregar más detalles del articulado.

Sobre el particular, la ministra expuso que “en el punto que ha sido más polémico hoy día, quisiera insistir en que se tenga a la vista el tenor del texto que se está discutiendo, en el cual puede haber distintas opiniones, si nadie está obligado a votar a favor de las propuestas del Ejecutivo, pero lo que no debiera es decirse que esa propuesta afirma cosas que no afirma. Esa propuesta no afirma que va a haber un trato privilegiado; no”.

“Lo que afirma es que tiene, en los reglamentos, que considerarse un uso diferenciado; no quiere decir privilegiado. Diferenciado puede ser más duro, más blando, más particular, y quiero decir algo más; trato diferenciado en el uso de la fuerza no quiere decir tampoco necesariamente a la fase final del uso de la fuerza; sino especialmente aquella en donde se hace la diferencia que es la fase dos: actuación mediante técnicas de comunicación, es especialmente en la comunicación en donde se provocan estos problemas”, explicó Tohá.

Concluida la sesión, hubo diputados que comentaron favorablemente la alternativa presentada por el Ejecutivo de agregar de manera expresa la exclusión de un supuesto trato privilegiado en la aplicación de las reglas del uso de la fuerza (RUF) por parte de las policías y las FF.AA. en el control del orden público, lo que será debatido en una próxima citación de ambas comisiones de la Cámara de Diputados.

