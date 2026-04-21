Dueño de taller abatió a hombre que irrumpió armado con un fierro en Cerro Navia

Personal de Carabineros investiga el homicidio de un sujeto colombiano, hecho ocurrido al interior de un taller mecánico y vivienda de la comuna de Cerro Navia, donde el dueño le disparó con una escopeta en medio de una riña.

Los hechos ocurrieron en calle Salvador Gutiérrez, hasta donde llegó la víctima -un sujeto con antecedentes penales- premunido de un fierro para agredir a las personas que previamente lo increparon porque había seguido hasta el lugar a la hija del propietario del taller mecánico, quien también mantiene antecedentes.

En esas circunstancias y mientras el extranjero discutía con los trabajadores y trataba de agredirlos con el fierro, el dueño del lugar le disparó con una escopeta no inscrita y lo impactó en el estómago, lo que le provocó la muerte en el mismo lugar.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación del caso quedó en manos de Carabineros. El autor del disparo fue detenido y quedó a la espera de definir si se trata de un hecho asociadoa una legítima defensa propia. En el lugar se desarrollaron peritajes por parte del Labocar.

Sobre lo ocurrido, el capitán Nicholas Wladdimiro declaró que "el fallecido habría seguido, por causas que están siendo investigadas, a la hija del dueño de este taller y se habría generado un conflicto en el interior del mismo".

Por su parte, el fiscal Luis Contardo complementó que "en ese contexto se habría producido un disparo efectuado por el dueño del establecimiento, que le habría ocasionado la muerte al sujeto. Estamos investigando las circunstancias en que se produce el uso del arma de fuego".

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