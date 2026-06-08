Dos violentos ataques dejan un hombre muerto y otro en riesgo vital en Lampa

Dos nuevo hechos de violencia se registraron en las últimas horas en la comuna de Lampa, donde un ciudadano venezolano de unos 30 años fue baleado en su vehículo, y posteriormente, un hombre de 65 años murió apuñalado en su vivienda.

El ataque a balazos se produjo en Chacabuco con Baquedano, donde el ciudadano extranjero sufrió seis impactos en la parte superior del cuerpo mientras se encontraba a bordo de su vehículo, siendo trasladado a un recinto asistencial de la región Metropolitana donde quedó en riesgo vital.

La fiscal ECOH Claudia España, señaló que "estaba acompañado de una mujer que pide ayuda y es trasladado hasta un centro asistencial. Actualmente se encuentra internado con un riesgo vital, sin mayores antecedentes de su evolución".

Sobre lo ocurrido, la fiscal señaló que las cámaras muestran un vehículo que pasó al costado del automóvil de la víctima, desde el cual se efectuaron múltiples disparos. La investigación quedó a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.

HOMICIDIO CONSUMADO

En otro hecho de sangre registrado en Lampa, un hombre de 65 años fue asesinado a puñaladas en la pieza que arrendaba en calle Cacique Colin.

El crimen habría ocurrido durante la mañana del domingo, pero un amigo lo descubrió en la tarde. Por el momento se desconocen los motivos del crimen.

El inspector Pablo Agüero, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que "pudimos constatar que el cuerpo mantiene diversas lesiones: una herida por arma cortopunzante en el tórax, además de diversos golpes a nivel de su cráneo, así como también heridas de defensa en sus extremidades superiores".

PURANOTICIA