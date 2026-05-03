Dos muertos y una tercera persona en riesgo vital tras balacera en San Ramón

Dos muertos y una tercera persona en riesgo vital dejaron una balacera registrada la noche de este sábado en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

Las víctimas son dos hombres de 19 y 39 años, que perdieron la vida en el lugar, y una mujer de 46 años que llegó por sus propios medios al Hospital Barros Luco, donde fue intervenida quirúrgicamente por un impacto de bala y se encuentra en riesgo vital.

El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para esclarecer cómo se originó el ataque.

Según información preliminar, el incidente se registró alrededor de las 21:30 horas del sábado, cuando un grupo de personas llegó hasta un domicilio del sector. En ese contexto, se habría producido un altercado entre los involucrados, el que escaló rápidamente a un enfrentamiento con armas de fuego.

El subprefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidio Sur, explicó que “alrededor de las 21:30 horas ocurre una balacera en la comuna de San Ramón, donde hay dos personas fallecidas y una mujer que está lesionada”.

De acuerdo a los primeros antecedentes, ninguno de los fallecidos sería familiar ni cercano a los residentes del domicilio. Desde la PDI señalaron que aún es prematuro establecer una hipótesis clara sobre lo ocurrido.

“Estamos iniciando el proceso investigativo y no puedo descartar que haya habido un enfrentamiento”, indicó Briones.

En el sitio del suceso se levantó evidencia balística, al menos siete u ocho casquillos, además de impactos balísticos anteriores, lo que también será analizado.

Asimismo, las autoridades no descartan la participación de más personas en el ataque, ya que existiría al menos un cuarto involucrado que habría huido del lugar.

PURANOTICIA