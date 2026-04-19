¿Dos almas en el gabinete de Kast?: Ministro Alvarado sale al paso tras el doble discurso de la “gratuidad”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó la tesis de las "dos almas" dentro del Gobierno luego de que la semana pasada él junto al titular de Segpres, José García Ruminot, se vieran enfrascados en una serie de contradicciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Esto, bajo el contexto de la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional y donde un enredo con la idea de restringir la gratuidad universitaria generó un contraste en las declaraciones de Quiroz, con las de Alvarado y García Ruminot.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Alvarado mencionó que "nosotros siempre cuando tomamos las decisiones las tomamos de manera colectiva, pero a veces nadie está libre en comunicar algo y comunicarlo de una manera que genere algún tipo de confusión", y en esa línea negó que fuera un error de parte de Quiroz e insistió en que "nosotros siempre conversamos en el comité político".

"Todas las acciones y las decisiones son importantes y nadie le impone a otro su criterio. Las decisiones que tomamos son de carácter colectivas y consensuadas", aseguró el titular de Interior.

En ese contexto, negó la tesis de las "dos almas" que se ha apuntado desde la oposición, donde aseguran que se ve una más dialogante de parte de Alvarado-García Ruminot y una más hermética de parte de Quiroz.

Alvarado mencionó al respecto que "todos los ministros de Estado, por las funciones y naturaleza de su cargo, están disponibles para conversar y dialogar. En consecuencia, lo que trata de hacer siempre una oposición es tratar de buscar eventuales diferencias para tratar de generar un problema, una dificultad, donde no existe".

"Yo creo que son caricaturas que al final dan para páginas y comentarios en los diarios y en la televisión, pero en definitiva el Gobierno es uno solo que tiene un objetivo común, que este país avance, crezca, se desarrolle y vuelvo a repetir, que las personas tengan una oportunidad de empleo", defendió el secretario de Estado.

Respecto de la comunicación de parte del Gobierno, el ministro aseguró que "hay estilos y formas, y en consecuencia todos estamos sujetos al escrutinio público y algunas veces las personas nos entenderán mejor, otras veces nos malinterpretarán, pero en definitiva lo que tratamos de hacer como Gobierno es que el objetivo central que tenemos es que es recuperar el país".

"Y si ha existido alguna dificultad, algún error, obviamente la naturaleza humana así es, nos equivocamos, se pueden corregir y seguiremos avanzando", desdramatizó.

Consultado por la posibilidad de un próximo cambio de gabinete del Presidente Kast, Alvarado mencionó que "yo creo que estamos bastante lejos de aquello y aquí lo que importa y lo que interesa es de que actuemos bajo los objetivos comunes”.

“Los ministros sabemos la fecha en que nos nombran y no sabemos la fecha en que dejamos de servir y eso es propio de todos los gobiernos, pero en este caso estamos muy lejos de un cambio de gabinete", cerró Alvarado.

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