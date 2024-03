Director General de la PDI se reunió en La Moneda con la ministra del Interior tras anuncio de formalización

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, llegó al Palacio de La Moneda, luego de que personal del OS-7 de Carabineros allanara tanto su domicilio como su oficina en el marco del «Caso Audio», en que está involucrado el abogado Luis Hermosilla.

Los policías portaban una “orden de entrada y registro” en contra de Muñoz por su presunta participación delictual en la entrega de información reservada al abogado, quien, paralelamente, es indagado por ilícitos de cohecho y malversación.

La Fiscalía confirmó que el jefe de la policía será formalizado el próximo martes 19 a las 09:00 horas, donde se le imputarán los delitos de Infracción artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal.

El líder de la policía civil ingresó por los estacionamientos de calle Agustinas sin dejarse ver y se retiró poco antes de las 15:00.

Muñoz se reunió por cerca de una hora con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Cabe señalar que previamente, la propia secretaria de Estado dijo que se espera que "esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y en definitiva no termine perjudicando a las personas".

En ese contexto afirmó que "ciertamente, como Gobierno, nos preocupa y respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe en consecuencia en el marco de la ley”.

Luego añadió que “si bien al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación en ninguna dirección, y eso hay que decirlo categóricamente, es una causa que lleva la fiscalía y que actúa con plena autonomía".

PURANOTICIA