Director del INDH afirma en Cuenta Pública que la ley Nain-Retamal "amplía los niveles de impunidad de carabineros"

En el marco de su discurso durante la Cuenta Pública 2025, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, criticó la Ley Nain-Retamal y expresó que amplía "los niveles de impunidad de Carabineros".

El líder del organismo aprovechó la instancia para enviar sus felicitaciones a Carabineros de Chile por su aniversario número 99. En ese contexto, aclaró la percepción pública sobre el vínculo entre ambas instituciones: "Mucha gente informada solo por algún tipo de medios podría pensar que nuestra relación con Carabineros es permanentemente conflictiva. Quiero decirles que no es así. Tenemos una muy buena relación con los mandos de Carabineros".

Para profundizar en este punto, el directivo enfatizó el interés de la entidad en cuidar estos lazos institucionales. "Nos importa mucho mantener y profundizar este buen vínculo con Carabineros sin perjuicio de que nos tenemos que desconocer, que en otras materias nos vamos a encontrar porque cada uno tiene que cumplir su rol", precisó.

Pese a la cordialidad inicial, Ljubetic dirigió sus dardos hacia la legislación que refuerza la presunción de legítima defensa privilegiada. Cabe recordar que esta norma ampara a efectivos de Carabineros, la PDI, Gendarmería, además de las policías marítima y aeronáutica, al momento de utilizar su armamento durante actos de servicio.

Sobre este marco legal, el representante del INDH argumentó: "Nosotros siempre vamos a tener una mirada crítica sobre aquellas cuestiones que, a nuestro juicio, no solo no contribuyen a la eficacia de la acción policial, sino que conspiran contra ella en la medida en que, a caballo de un sentimiento de sobre la seguridad convertido en arma y en propaganda sobre la cual se insiste, se generan condiciones para la presentación y aprobación de proyectos, como la Ley Nain-Retamal".

La máxima autoridad del organismo fue categórica al evaluar el impacto de esta normativa en su labor institucional. "Es, a mi juicio, probablemente, uno de los atentados más relevantes contra, al menos, la posibilidad del cumplimiento efectivo del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile”, sentenció.

Asimismo, complementó su postura indicando que “la ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial".

En la misma línea, el director hizo hincapié en la importancia del respaldo ciudadano para el éxito de las labores de seguridad. Al respecto, destacó que "uno podría decir que, al contrario, para la eficacia policial es clave la legitimidad de la que gocen en la ciudadanía y en la sociedad. Solo una sociedad que confía y que le da legitimidad a sus Fuerzas de Orden colabora con ella del mejor modo, logrando éxitos en la lucha contra la delincuencia".

Frente a este escenario, Ljubetic planteó una exigencia clara para el funcionamiento de las instituciones armadas: "Por lo tanto, debemos disponer de mecanismos y procedimientos que aseguren que Carabineros cumple sus funciones con pleno respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, advirtió sobre los efectos retroactivos y actuales de la legislación cuestionada. Explicó que “si hay algo que es exactamente lo contrario, son las disposiciones contenidas en la denominada Ley Nain-Retamal, que ya han significado, no solo en casos presentes, sino que anteriores, en virtud del principio penal correspondiente, la afectación de importantes procesos en los que perseguíamos la responsabilidad de funcionarios que habían incurrido en graves violaciones de los derechos humanos de otras personas".

Para finalizar su alocución, el titular del INDH reflexionó sobre el beneficio mutuo de la fiscalización civil sobre las fuerzas de orden. "Yo creo que, además, es evidente que a Carabineros tampoco le conviene esto. Creo que la existencia de organismos como nosotros, que supervisen su actuar y que esto se mantenga en el marco del respeto a los derechos humanos, contribuye, ayuda, aporta en la gobernanza de un cuerpo tan relevante y tan fundamental para nuestra convivencia y para el Estado Derecho como es Carabineros de Chile y las policías en general", concluyó.

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