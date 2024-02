Director de Senapred insiste en que hubo "clara intencionalidad" en los incendios forestales

Consultado sobre cómo operaron los planes de emergencia en la zona, el director de Senapred indicó que "si los planes, cuando llega el momento de ponerlos en práctica, no lo hago porque no los entrené o porque no participé, eso es algo que se debe determinar ahora”.