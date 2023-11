Director de Migraciones explica que vuelo con expulsados a Venezuela no se concretó por falta de un permiso técnico

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, se refirió al vuelo frustrado de repatriación de 60 venezolanos expulsados y explicó que esto se debió a que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil no otorgó el permiso de manera oportuna.

"No llegó el permiso", manifestó Thayer y detalló que "lo que ocurrió efectivamente es que no llegó oportunamente, pero no hay en el fondo, que el Gobierno venezolano haya dicho que no al vuelo".

En esta línea, señaló que la “no llegada oportuna del permiso ha llevado a reprogramar este vuelo, que normalmente puedo ocurrir en este tipo de procedimientos".

“Todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicialmente y administrativamente en este vuelo serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes antes de los cinco días”, añadió.

De esta forma, indicó que “todos los días el Servicio Nacional de Migraciones compra pasajes para expulsiones en vuelos comerciales".

En cuanto a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo que "este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela no fue autorizado, razón por la cual vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema". Thayer comentó que “no es una confusión, son dos formas de decir exactamente lo mismo”.

