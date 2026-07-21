Director de Emergencias del Ministerio del Interior y los pasos a seguir ante sistema frontal: "Hay que reconstruir mejor"

El director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior, Ricardo Toro, detalló los pasos a seguir ante el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

En conversación con Agricultura, explicó que "esta ha sido una emergencia de características extremas, que ha afectado diez regiones (...) en este momento, sigue activa esta emergencia y esperamos que a partir del 23 de julio pueda reducir sus efectos y se actúa para dar la solución a la afectación que se ha materializado".

El director de la Unidad de Emergencia señaló que "se comienza ha establecer medidas de rehabilitación que es tratar de volver a la normalidad, con la recuperación de la conexión de los caminos y de los servicios básicos".

“Ya se está desplegando personal que va a hacer la ficha que va a establecer cuál es el nivel de catástrofe de las viviendas y dimensionar también desde el punto de vista sectorial cuáles son las destrucciones que se efectuaron”, mencionó.

Asimismo, indicó que "ese catastro va a dimensionar cuál es la real afectación que tiene. Por el momento, si bien se tienen números concretos del nivel de afectación, y que es de un desarrollo continuo, hay que materializarlo ya en forma definitiva para dimensionar ese costo".

En cuanto al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, Toro indicó que “no hay otra forma de poder volver a la normalidad si no se recupera, y es importante entender que hay que reconstruir mejor, es decir, producir también obras que impidan que se vuelva a repetir en lo posible lo que ocurrió ahora”.

Finalmente, apuntó a que "hay que hacer obras que optimicen lo que había para reducir los efectos que pueden materializarse en una afectación de este tipo, porque nosotros somos un país altamente vulnerable y es lo más probable que vuelva a ocurrir".

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