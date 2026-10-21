Diputados solicitarán una sesión especial en la Cámara por rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

El comité de diputadas y diputados PC e independientes anunció que solicitará una sesión especial de la Cámara, además de estudiar todas las acciones que sean pertinentes, para aclarar responsabilidades del Gobierno en la rebaja de penas a 56 condenados por violación y abuso sexual infantil.

El Ministerio de Justicia firmó 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas responsables por delitos sexuales contra menores, entre ellas 27 por abuso sexual y 29 por violación, esto en el lapso transcurrido entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.

Al respecto, el diputado y subjefe del Comité PC e Independientes, Marcos Barraza, calificó la rebaja de condenas como de máxima gravedad, añadiendo que estos delitos no pueden ser relativizados. “El gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Indultar a criminales que son violadores o agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación. Se ponen del lado de los agresores y no del lado de las víctimas”, enfatizó.

Junto con lo anterior, y apuntando a la responsabilidad del presidente en esta decisión, manifestó que “el Gobierno no tiene por qué desvincularse de una decisión que es por orden del Presidente de la República. Ellos podrían impedir una medida tan lesiva, podrían objetar una decisión tan dañina para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Buscar responsabilidades políticas es lo que corresponde e impedir que este tipo de rebajas de penas sigan prosperando”.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas subrayó, sobre la responsabilidad del ministro Rabat: “Aquí el ministro tiene que decir, más allá de la norma, más allá de la facultad que haya tenido, es una de las peores señales que puede dar un país con respecto a eso. Conmutar penas a violadores de niños, niñas y adolescentes es la peor señal, porque además tensiona al país”.

Junto a lo anterior, se cuestionó: “¿Qué está probando el Gobierno? ¿Está preparando a la opinión pública cuando tenga que indultar a los violadores de derechos humanos que cometieron crímenes de lesa humanidad también en Punta Peuco? ¿Qué señal está dando al país? ¿Está preparando las condiciones para eso?”.

Finalmente, la diputada Irací Hassler explicitó la siguiente contradicción: “Este Gobierno

llegó al poder prometiendo mayor seguridad, prometiendo mayores penas para los delincuentes, pero a los peores delincuentes de nuestro país lamentablemente quieren hoy día generarles un proceso para su liberación. Nosotros vamos a tomar todas las acciones que están en nuestras posibilidades para que esto se revierta y para que esta no sea la tónica del Gobierno de venir a liberar a delincuentes”.

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