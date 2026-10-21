Ministerio de Justicia ha otorgado rebajas de pena a 56 condenados por abuso sexual y violación desde que asumió el Gobierno de Kast

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores.

Según reveló el medio Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera dictó 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.

Solo una solicitud fue rechazada, en un caso de abuso sexual de menor.

Ninguno de los 56 se otorgó por recurso de amparo ni otra vía judicial, las solicitudes ingresaron al ministerio y este las acogió.

Cada decreto se dicta "por orden del Presidente de la República", después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Seremi verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.

La rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Gendarmería elabora el listado de internos que cumplen los requisitos y los remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que resuelva.

Para el Ministerio, si se cumplen los requerimientos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja. Sin embargo, la mencionada ley fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a autores de delitos sexuales contra menores, aunque en la cartera hay una discusión judicial sobre su retroactividad.

Al respecto, el ministro Rabat explicó que "lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo".

Añadió que "es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos".

Finalmente, consultado respecto a por qué no se transparentaron estas decisiones a la ciudadanía, el secretario de Estado respondió: "¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA