Diputados oficialistas respaldaron nueva distribución del 6% de la reforma previsional y emplazaron a la derecha: "Ya no hay excusas"

Parlamentarios del oficialismo respaldaron la nueva distribución del 6% de la reforma previsional (1 punto porcentual a mujeres, otros dos a cuenta individual y los tres restantes al seguro social) y se comprometieron a darle celeridad al proyecto. Llamaron a la oposición a asumir la derrota en el plebiscito y avanzar en esta reforma.

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Santana (PS), y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (Convergencia Social), esperan dar por terminado dar por terminado el trámite legislativo en enero.

Por su parte, el diputado PC Luis Cuello dijo que es “una muy buena propuesta para llegar a un entendimiento y terminar con la postergación de los jubilados. Lo central es que se consolida la idea de un seguro social, que es esencial para dar sustentabilidad a un sistema previsional. Espero que la oposición asuma que sus formulaciones en esta materia fueron derrotadas y que ya no hay excusas para dilatar más esta reforma”.

En tanto, la diputada Daniella Cicardini (PS) señaló que “le digo a la oposición que en materia de reforma de pensiones ya no hay excusas y ya no hay más tiempo que perder, y los invito a que escuchemos el fuerte llamado de atención que nos hizo la ciudadanía a todos los sectores políticos, porque la gente no quiere peleas políticas pequeñas y ordinarias, sino lo que quiere es acuerdo y urgencia en la solución a sus problemas reales y a demandas tan sentidas como mejorar las pensiones de miseria de tantos chilenos y chilenas”.

FInalmente, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, dijo que "lo relevante es que la derecha se abra a establecer este seguro social que hasta el día de hoy se ha mantenido absolutamente obtuso en esa idea”.

PURANOTICIA