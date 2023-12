Diputados oficialistas afirman que están los votos para acusación constitucional contra ministro Montes

Al borde de enfrentar una acusación constitucional por "reprochable inobservancia", según el informe de la comisión investigadora del escándalo de las transferencias a fundaciones, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ahora enfrenta "fuego amigo".



El diputado Sebastian Videla (Liberal) afirmó a El Mercurio que ha "conversado con algunos cercanos al PPD, bancadas oficialistas, se entiende que su situación es compleja". Videla, quien fue crítico con la situación, señaló que "en este momento estarían los votos (para aprobar la AC en la Cámara). Yo espero que él renuncie antes que se presente una acusación constitucional".



El parlamentario por Antofagasta, donde estalló el escándalo oficialista, agregó que aún "no me pongo todavía en el escenario de apoyarla, pero si esto llega, claramente estoy más en apoyarla que no".



"Al parecer en enero se presentaría (la acusación); lo que sí se ha hecho es un llamado a que dé un paso al costado (Montes), he conversado con diputados del oficalismo que también están de acuerdo, independiente de que no está involucrado directamente Montes, creo que él debe dar un paso al costado porque de lo contrario el trabajo legislativo no va a avanzar", finalizó.



Por su parte, desde la jefatura de los diputados DC, el panorama se torna incierto. El líder de la bancada falangista, Eric Aedo, expresó que Montes "no está imputado, pero tiene responsabilidad política".



Aedo planteó la necesidad de esperar la presentación de la acusación constitucional, analizarla y meditar sobre el futuro del ministro. "Estoy en reflexión", confirmó.



Además, el parlamentario sugirió que una salida podría ser la renuncia del titular de Vivienda, aclarando que "con los nuevos antecedentes en fiscalía se abre una ventana para la salida limpia de Montes, en sentido que no está imputado, sino que tiene responsabilidad política".



"Sin duda que una salida es la renuncia del ministro. Que él tome la iniciativa o que el Presidente se la pida y haga un cambio de gabinete. (...) Hoy nadie habla de la política de vivienda, sino solo del caso Convenios, Ese loop debe terminar", concluyó.

