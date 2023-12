Diputados Manouchehri y Labbé protagonizaron altercado en el Congreso tras supuesto gesto obsceno del socialista

Los diputados Daniel Manouchehri y Cristián Labbé protagonizaron un altercado en el Congreso. Legisladores acusan al parlamentario socialista de haber levantado el dedo de al medio.

Durante la tarde de este miércoles, se citó a los parlamentarios a una sesión especial para votar tres informes de comisiones investigadores. Sin embargo, se debió cancelar por falta de quórum, luego que legisladores de Chile Vamos y el Partido Republicano dejaran la sala para exigir la salida del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En ese contexto, una vez que se logró retomar la sesión, el diputado Manouchehri concurrió a la testera para leer uno de los informes, momento en el que, según parlamentarios, el legislador socialista habría levantado el dedo de al medio para insultar a los parlamentarios de derecha.

Al momento en que Manouchehri comienza su alocución, comienza diciendo "Honorable Cámara", haciendo el gesto de las comillas con sus dedos. Esta situación molestó a los legisladores de oposición y en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC) suspende la sesión.

El altercado continuó y la discusión comenzó a subir de tono entre Manouchehri y el diputado Labbé, casi hasta llegar a los golpes.

Al salir de la Sala, el diputado Manouchehri relató que "hicimos una denuncia porque la Sala estuvo a punto de suspenderse. Los diputados de Chile Vamos y los Republicanos estaban haciendo un show con la prensa acá afuera. Había 10 parlamentarios en Sala. Posteriormente hubo una solicitud de ellos de no debatir respecto del informe de La Polar. Ustedes pueden ver en las imágenes cuando yo me dirigí a la Sala yo no di el acuerdo para que se generara un debate que creíamos que era importante porque en el caso de La Polar hay un caso de estafa a los chilenos”.

“Con posterioridad a eso se generó una situación que yo la verdad que entiendo poco cuando se acercan a la Sala de una manera bastante descontrolada como verdaderos energúmenos algunos", agregó.

Además, el parlamentario negó haber levantado el dedo de al medio y expresó que “no haría eso, creo que la imaginación de ellos o las mentes sórdidas normalmente ven cosas sórdidas”. “Yo creo que están un poco nerviosos por la derrota del día domingo que van a tener", añadió.

(Imagen: Biobiochile)

