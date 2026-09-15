Diputado Valenzuela (DC) respalda diagnóstico económico del Gobierno pero exige medidas concretas y flexibilidad fiscal

El diputado de la Democracia Cristiana Juan Marcelo Valenzuela aseguró que su partido comparte el diagnóstico planteado por el presidente respecto de la necesidad de impulsar medidas para reactivar el empleo y el crecimiento económico, aunque advirtió que aún están a la espera de conocer las propuestas concretas que presentará el Ejecutivo.

En entrevista con Radio Duna, el parlamentario valoró las reformas impulsadas por el Gobierno y manifestó su disposición a contribuir a las medidas que se adopten para enfrentar el actual escenario económico.

“Vemos con buenos ojos las reformas estructurales que se están haciendo para que Chile se vuelva a enrutar en el camino del crecimiento”, aseguró el diputado en entrevista con Radio Duna.

En esa línea, Valenzuela respaldó el diagnóstico presidencial, pero recalcó que ahora es necesario avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas.

E indicó que “me parece que lo que ha dicho el presidente va en la línea correcta y esperemos que se traduzcan en medidas concretas”.

El diputado sostuvo que existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de actuar con rapidez, especialmente frente a las dificultades que enfrenta la economía y su impacto en las familias.

“Hay que esperar a ver qué es lo que propone el Ejecutivo para ver con qué nosotros podemos aportar, pero sin duda, yo creo que ya hay un diagnóstico compartido que es urgente trabajar en las medidas de corto plazo”, añadió el parlamentario.

Sin embargo, Valenzuela también llamó al Gobierno a mostrar mayor flexibilidad en materia fiscal y a revisar eventuales restricciones que puedan dificultar la implementación de medidas para estimular la actividad económica.

Y advirtió que “es importante que el ejecutivo, que es el que tiene la cintura en esta materia, muestre una flexibilidad y deje de lado ciertos dogmas respecto de, probablemente, una estrechez fiscal”.

En ese sentido, planteó la necesidad de implementar una política fiscal contracíclica que permita dinamizar la economía en un escenario de menor actividad del sector privado.

“Nosotros hemos sabido en la economía que cuando la parte privada está con contracción, cuando no se mueve, cuando los motores de la economía están fríos, ¿qué es lo que se hace? En este caso tiene que existir una política fiscal un poquito más agresiva en esta lógica contracíclica", añadió.

Asimismo, el parlamentario insistió en la necesidad de adoptar medidas de corto plazo que permitan generar un impulso a la economía y atender las dificultades que están experimentando las familias.

Y aseguró que es necesario es “ese big push en el corto plazo para que esto ocurra. Y esa cintura la tiene el Ejecutivo, pero tiene que ver con cómo está mirando hoy la situación, cómo está mirando la gravedad de lo que hoy día le pasa a la familia chilena”.

Finalmente, Valenzuela afirmó que la situación económica ya se está reflejando directamente en los territorios, donde, según señaló, existe una creciente preocupación entre las familias.

“Nosotros estamos sintiendo la presión en los distritos, en las comunas, de que efectivamente la gente lo está pasando muy mal”, finalizó.

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