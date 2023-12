Diputado Undurraga dice que "hasta el momento no están los votos" para la AC contra ministro de Vivienda

El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, abordó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En conversación con radio Duna, comentó que esta es una acusación “que nosotros decidimos no firmar, pero sí creemos que tiene responsabilidad política en los hechos acaecidos, no en términos de que lo haya estipulado, sino que no supervisó en la forma que debiese haber supervisado”.

En esta línea, argumentó que se trata de “un juicio político y no jurídico”, por lo que desde su bancada ven que “pueden haber méritos para votar a favor de esta acusación”.

En cuanto a la ausencia de Evópoli en la presentación del libelo, el parlamentario sostuvo que las acusaciones constitucionales “no solamente hay que concurrir con argumentos políticos, sino que también hay que contar los votos antes de hacerlo y claramente hasta el momento no están los votos para esta acusación constitucional, a pesar de que yo la voy a empujar en la sala”.

Asimismo, el legislador indicó que han “recibido noticias todas las semanas en relación a esta materia. La semana anterior la Democracia Cristiana olvidándose del pacto electoral que tiene había declarado que miraba con buenos ojos la acusación, esta semana ya no la mira con buenos ojos”.

“La próxima semana puede que tengamos otras noticias desde la Fiscalía, que van a hacer que no solamente la Democracia Cristiana o el centro, sino que también parte del mundo Liberal o Socialdemócrata que también anunció en algún minuto que veía con buenos ojos la acusación, la retome”, detalló Undurraga y recalcó que “claramente hoy día en este minuto antes de iniciar el juicio no están los votos”.

