Diputado Schalper aseguró que Chile Vamos es el "soporte político" del Gobierno de José Antonio Kast

El diputado Diego Schalper (RN) comentó sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional y abordó los desafíos que enfrenta el Gobierno para sacar adelante la iniciativa.

Durante una entrevista concedida a radio Cooperativa, el legislador admitió que la distribución de fuerzas dentro del Congreso resulta "estrecha". En ese contexto, enfatizó que la participación de su bloque resulta clave para que la megarreforma sea viable, sentenciando que "el soporte político de este Gobierno es Chile Vamos".

Siguiendo ese mismo razonamiento, el representante de RN explicó las gestiones actuales de su sector: "Estamos teniendo que construir estos puentes para alcanzar las mayorías (en el Congreso)". Asimismo, advirtió sobre la necesidad de "captar que acá hay que lograr espacios de amplia convergencia, no solo para que seamos mayoría por mucho tiempo, sino que las reformas como estas hay que construirlas con amplia mayoría para que sean sostenibles en el tiempo".

Respecto al avance legislativo de la iniciativa de Reconstrucción, el congresista describió el escenario presente indicando que "la política está muy dinámica. El hecho de que tengamos ocho votos a favor y siete en contra en la Comisión de Hacienda significa mucho, pero no que tengamos el proyecto ganado".

Frente a este panorama de incertidumbre en las votaciones, añadió que la tarea ahora es persuadir a otras fuerzas políticas: "Hay que ir convenciendo a distintos sectores de que se animen a estar del lado de la reconstrucción y no del lado de la obstrucción, que son dos caminos distintos".

Por otro lado, el diputado hizo hincapié en el rol del sector privado dentro de la economía nacional. Al respecto, argumentó que "tenemos que defender la importancia del desarrollo de las empresas. Lamentablemente, a veces se cree que los que generan riqueza en los países o generan movimiento es el Estado, y eso no es así: los que generan movimiento y riqueza en los países son las empresas".

Finalmente, detalló cuál debería ser el enfoque hacia el mundo corporativo, precisando que "Nosotros tenemos que estimular la creación de pequeñas, medianas y grandes compañías que sean capaces de agregar valor, de relacionarse bien con el medio ambiente y las comunidades, pero también generar empleo, que es fundamental para la clase media".

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