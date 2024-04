Diputado Mellado ad portas de formalización dice que asumirá responsabilidad y reitera que reunión "no era secreta"

El diputado Miguel Mellado (RN) se refirió a la audiencia de formalización fijada para el 7 de mayo por el delito de revelación de secreto, esto tras filtrar el audio de una reunión con el presidente Gabriel Boric en el Cerro Castillo con parlamentarios y parlamentarias de las regiones de Biobío y La Araucanía.

El legislador manifestó que “hace diez meses dije que iba a asumir la responsabilidad y las consecuencias de mis actos, como siempre lo he hecho en la vida pública, representando a la región de La Araucanía, y que he luchado en contra del terrorismo, que he dicho hace seis años que había y que nadie creía que existía”.

“Ese día dije que iba a asumir las consecuencias en la Cámara de Diputados, en mi partido, y con la fiscalía y ese es el hecho que nosotros hemos solicitado desde enero, de que esto suceda, lo que el fiscal ha dicho”, agregó.

El legislador dijo que pidieron “este cierre, que sea en forma rápida, terminar con esto. El fiscal tiene cosas más importantes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que cerrar este cuento lo antes posible y que el fiscal se dedique a las 1.799 causas restantes que tienen los fiscales, que son casi 1.800".

“Este es un proceso y yo me ajusto a ese proceso. Voy a ir ese día en la mañana, no tengo nada que esconder. Ya dije todo lo que tenía que decir: esa reunión en Cerro Castillo no fue una sesión secreta. Yo nunca he revelado secretos. Fue una reunión. Puede haber sido reservada, pero no era ni privada del Presidente, ni secreta”, se defendió el legislador.

Dijo además que ese día se integró tarde a la reunión y que compartió de buena fe a algunos periodistas ese audio con la voz y las opiniones del presidente Boric, que en ese caso en particular, se refirió a asuntos relacionados con la Macrozona Sur.

“Si la quieren hacer secreta, entonces habría que formalizar a todos los diputados que estuvieron y dieron cuña de esa sesión. No me carguen a mí muertos de otras sesiones, que sí son secretas y que no han hecho el mismo revuelo que se sucedió ese día. Porque acuérdense que ese día era 14 y el tema de Timeline de Democracia Viva venía y necesitaban una agenda setting para poder borrar, digamos, lo que efectivamente todos supimos después”, argumentó.

Luego insistió en que “hay que asumir en la vida pública. Yo he asumido todo, siempre de frente, defendiendo mi Araucanía y en esto también lo voy a asumir”, concluyó.

