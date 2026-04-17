Diputado Manouchehri cuestiona rebaja de impuestos del Gobierno en debate por reconstrucción

La postura de la oposición frente a la propuesta de disminuir el Impuesto de Primera Categoría y el megaproyecto de reconstrucción nacional promovido por el Gobierno, fue el foco del reciente análisis entregado por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri.

Durante una entrevista concedida a T13 Radio, el legislador desglosó los pormenores de la iniciativa del Ejecutivo. Al respecto, el representante del PS advirtió que “hay dos cosas. Primero, la forma, porque evidentemente el poner junto a una urgencia, que es la reconstrucción, una reforma tributaria que baja los impuestos a los más ricos, evidentemente mezcla dos situaciones”.

Profundizando en esta dualidad de proyectos, el parlamentario añadió: “Para nosotros la reconstrucción es un tema urgente a la cual estamos todos llamados a colaborar, nadie puede negarse a colaborar en la reconstrucción, pero la reforma tributaria es de largo alcance, una reforma que incluso viene con normas que hacen que esto sea pétreo. O sea, que no se pueda modificar por 30 años. Por tanto, esa es una reforma que requiere de una discusión de más largo alcance. (...)”.

Sobre el impacto económico de la medida, Manouchehri alertó sobre las proyecciones extraoficiales que circulan entre los expertos. “Nosotros hablamos de una reforma tributaria que pudiese implicar una merma para el Fisco. Todavía no conocemos el informe financiero, pero algunos economistas hablan de 3 mil millones hasta 4 mil 500 millones de dólares de manera permanente por parte del Fisco que va a dejar de percibir, y que van a ir íntegramente a los bolsillos del 1% más rico”, complementó.

Al contrastar la actual reducción del gravamen de primera categoría con los planes que incluían compensaciones claras —impulsados tanto por el Gobierno anterior como por la ex precandidata presidencial Carolina Tohá—, el diputado fue categórico al señalar que “sería un error pensar que las propuestas son similares. Nosotros estamos abiertos a discutir una reforma tributaria en Chile”.

En esa misma línea, el congresista detalló su rechazo a la fórmula oficialista: “La manera como la plantea el Gobierno, a mi juicio, es errada y va en directo beneficio del 1% más rico. Si el Gobierno a nosotros nos dijese, mire, nosotros vamos a reducir el impuesto corporativo, pero esto se va a compensar fiscalmente. Es decir, nosotros vamos a dejar de percibir por parte del impuesto corporativo 3 mil millones de dólares, pero vamos a hacer un ingreso de tributos por otro lado, evidentemente nosotros podemos conversar. Pero lo que están planteando es una concesión gratuita, es prácticamente un regalo que se hace a cambio de nada”.

Frente a las consultas sobre el mecanismo de invariabilidad tributaria contenido en el texto legal, el representante socialista advirtió posibles conflictos legales. “incluso puede tener algunos vicios de constitucionalidad, porque evidentemente nosotros estamos dejando amarrado por 30 años que ningún Congreso en el futuro, ningún Presidente en el futuro, pueda modificar una reforma tributaria dada con una mayoría circunstancial en este momento de la historia de nuestro país”, afirmó.

Además, cuestionó quiénes tendrán la potestad de otorgar estos beneficios a las compañías. “Evidentemente, con un régimen que lo favorece, la mayoría va a optar, y en segundo término, eso debiese tener la capacidad también de ver cómo se toma la decisión respecto de qué empresa tiene esta facultad. O sea, el Estado de Chile evidentemente pudiese tomar las decisiones, pero quien va a tomar las decisiones ahora son unos ministros que pudiesen tener un tremendo conflicto de interés”, puntualizó.

Para concluir su intervención, el diputado lanzó una dura crítica hacia las autoridades encargadas de ejecutar estas medidas: “Nosotros tenemos un Gobierno en donde los conflictos de intereses están latentes, nosotros los vemos en la propia declaración de patrimonio, y no solamente respecto del currículum de algunos, algunos salen muy pronto evidentemente, salen hace 3 meses su empleador pudiese ser uno de los beneficiarios de este regalo que le realiza el Fisco. Entonces, evidentemente la invariabilidad es un tema complejo y la manera como lo plantea el Gobierno es una forma más bien de hacer permanente en el tiempo su reforma tributaria, que es un regalo a mi juicio para el 1% más rico”.

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