Diputado Leiva no descarta acusación constitucional contra exministra Steinert tras dictamen de Contraloría

El diputado socialista, Raúl Leiva, no descartó que se presente una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el dictamen de Contraloría que ratificó que sobrepasó sus atribuciones al pedir por oficio un informe a la Policía de Investigaciones (PDI).

“Hemos tenido una reunión, los integrantes de la oposición de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, para analizar el dictamen de Contraloría, y coincidimos que es concluyente y categórico en orden a que la ministra Steinert incumplió un mandato legal y constitucional”, aseguró el parlamentario.

Añadió que “lo que corresponde ahora, ya zanjado el tema jurídico por la Contraloría, es cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista político y constitucional, conforme a las herramientas que nos entrega la constitución a la Cámara de Diputados en cuanto a fiscalización, y por eso no descartamos ninguna alternativa”.

“Hay que analizarlo de manera responsable y ponderada, y que eventualmente una comisión especial investigadora va a poder profundizar en esta materia, sin perjuicio de que existen todas las herramientas constitucionales a disposición de la Cámara de Diputados”, finalizó el parlamentario.

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