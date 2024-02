Diputado Kaiser anuncia su precandidatura presidencial y su interés por ser parte de las primarias de Chile Vamos

El ex integrante del Partido Republicano, el diputado Johannes Kaiser, anunció durante este lunes que buscará ser precandidato presidencial, y su interés por participar en las primarias de la derecha.

En conversación con Radio Agricultura, el parlamentario aseguró estar dispuesto a ser parte de las primarias ofrecidas por Chile Vamos, para ir a discutir sobre “cuáles son los planes de gobierno que tienen mejor perspectiva de éxito en recuperar a este país”.

En esta línea, Kaiser enfatizó en que “ir a la primera vuelta directamente no me parece razonable, pero sí me parece razonable ir y debatir, y discutir, con otros candidatos, respecto de cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el que estamos metidos”.

Además, el parlamentario indicó que uno de los motivos que lo inspiran a participar del proceso es establecer “un compromiso serio con una línea política después en el gobierno”, para que así no pasé lo mismo que sucedió en los dos Gobiernos de derecha anteriores, en los que a su juicio “nosotros llegamos con un discurso y hacemos una política completamente distinta”.

Bajo este contexto, el diputado fue claro en expresar su descontento. “Yo no estoy dispuesto a volver a respaldar algo así. Me cansé de tener un gobierno, supuestamente de derecha, que termina haciendo políticas de izquierda”, aseguró.

Para finalizar, hizo un llamado a que, según su criterio “todos debiesen participar de la primaria. Y se deberían firmar acuerdos que fuesen también acuerdos a cumplir en el futuro. Colocar nuestras propias líneas rojas. La derecha dura en este país tiene líneas rojas, las que no queremos ver traspasadas por un Ejecutivo que supuestamente es de centro derecha”.

