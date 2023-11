Diputado Ilabaca (PS) defiende versión de Catalina Pérez: "Tendió a creer lo que dijo su pareja"

El diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión investigadora del Caso Convenios, Marcos Ilabaca, se refirió a las declaraciones de la diputada Catalina Pérez sobre el caso que involucra a Daniel Andrade y Carlos Contreras.

Este fin de semana, la parlamentaria habló por primera vez en detalle sobre el Caso Convenios y aseguró que “jamás me interioricé de los aspectos operacionales o de los aspectos financieros de Democracia Viva”.



Al respecto en conversación con radio Concierto, Ilabaca expresó que Pérez “dice la verdad. Entrega información que es conocida por la investigación. Aquí hay actores que han mantenido un silencio cómplice como la ex subsecretaria de Vivienda y el senador Latorre".

"Los hechos que ocurrieron en el caso Democracia Viva y en otras 15 fundaciones que están en investigación son absolutamente contrarios a derecho. Hay muchos casos que revisten carácter de delito y espero que los sinvergüenzas que están detrás de eso estén condenados. Cosa diferente es creer que la diputada Pérez estuvo detrás de esto. Es difícil cuando es tu pareja la que estuvo involucrada ahí. Uno tiende a creer todo lo que la pareja le afirma. Ella tendió a creer lo que le dijo su pareja", detalló el diputado del PS.

En ese sentido, señaló que "quienes determinarán si ella tuvo algún tipo de responsabilidad sobre esto es la justicia".

En cuanto a las posibles contradicciones en los antecedentes entregados por Pérez a la comisión investigadora del Caso Convenios, Ilabaca sostuvo que "la información que entrega la diputada Pérez no está alterada. Aquí una gran ausente en este proceso ha sido la ex subsecretaria. También el senador y ex presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre”.

“Nosotros como comisión no tenemos en nuestras facultades citar a una ex autoridad o a un parlamentario. Esperamos que ellos entreguen la información para que esto se esclarezca", acotó.

Por otro lado, Ilabaca comentó sobre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y su permanencia en el Gobierno, indicando que la situación del secretario de Estado “no es fácil. Pero quien tiene a su cargo la dirección de la seremi no es el ministro, son los subsecretarios. En este caso fue la ex subsecretaria. El contralor cuando expone dice que ellos determinaron una serie de hechos que se deben desarrollar para poder limitar los aprovechamientos del sistema. Se tomaron las medidas y eso fue en parte por el ministro".

"A él no le corresponde la gestión administrativa de la seremi y ha hecho un trabajo interesante en este hecho. Creo que sus acciones salvan su responsabilidad política, pero igual considero que está en una posición difícil", recalcó.

PURANOTICIA